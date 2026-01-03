Jasmi Joensuu si è qualificata al primo posto nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski 2026. Tra le italiane, quattro atlete sono arrivate tra le prime, con De Martin Pinter che ha concluso in top-10. La competizione, valida per la classifica generale, si svolge in un contesto di grande attenzione e preparazione.

Va a Jasmi Joensuu la qualificazione della penultima gara del Tour de Ski 2026, la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme. Della finlandese è il miglior tempo tra le 55 partenti (non comprensive di Skistad e Kerttu Niskanen): 3’46?21. E dire che era decima a metà percorso rispetto a quello che poi è il rilevamento sui 1600 metri complessivi del percorso. Alle sue spalle la svizzera Nadine Faehndrich, distante 74 centesimi, poi il terzetto di svedesi formato da Moa Ilar, Johanna Hagstroem e Moa Lundgren, rispettivamente a 2?16, 2?32 e 2?46, come a ribadire in un certo senso una superiorità di questo Paese in fatto generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski: De Martin Pinter in top-10 in qualificazione nella sprint della Val di Fiemme. Comanda Joensuu, quattro azzurre avanti

