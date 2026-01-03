Tour de Ski | prima gioia per Jasmi Joensuu de Martin Pinter si ferma in semifinale

Nel contesto del Tour de Ski 2026 in Val di Fiemme, Jasmi Joensuu si è aggiudicata con merito la prova di sprint a tecnica classica, segnando una prima soddisfazione per gli atleti partecipanti. La competizione ha visto anche la eliminazione di Martin Pinter, che si è fermato in semifinale. Questa fase rappresenta un momento importante nella corsa alla vittoria complessiva, con le prossime tappe che si preannunciano decisive.

Jasmi Joensuu vince con merito la sprint a tecnica classica valida per il Tour de Ski 2026 in Val di Fiemme. Già prima in qualificazione, la finlandese, alla prima vittoria in una qualsiasi gara di Coppa del Mondo, si impone in 3’45?75 e, alle soglie dei trent’anni, si prende la più bella delle soddisfazioni in carriera. Era dal 16 marzo 2024 ( Kerttu Niskanen, 10 km in classico di Falun) che una finlandese non vinceva sul circuito maggiore. Inoltre, l’ultima sprint vinta da una fondista della Finlandia risale al 12 gennaio 2013, a Liberec: nel caso fu Mona-Liisa Malvalehto, all’unica vittoria della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski: prima gioia per Jasmi Joensuu, de Martin Pinter si ferma in semifinale Leggi anche: Tour de Ski: De Martin Pinter in top-10 in qualificazione nella sprint della Val di Fiemme. Comanda Joensuu, quattro azzurre avanti Leggi anche: Tour de Ski 2026, Federica Cassol si spinge fino in semifinale nella sprint tl. A Dobbiaco vince Skistad Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sabato e domenica il Tour de Ski approda in Fiemme; Grond ai piedi del podio nella prima tappa del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Nella prima tappa del Tour de Ski, l'Italia parte male; bene la Norvegia con Skistad e Klaebo. Tour de Ski: prima gioia per Jasmi Joensuu, de Martin Pinter si ferma in semifinale - Jasmi Joensuu vince con merito la sprint a tecnica classica valida per il Tour de Ski 2026 in Val di Fiemme. oasport.it LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurri fuori in semifinale! Pellegrino in corsa per il podio nella generale - 37: per oggi è tutto, appuntamento a domani per la doppia salita del Cermis. oasport.it Il sogno azzurro di un podio al Tour de Ski si chiama Pellegrino: tutto pronto per la due giorni fiemmese - Sabato la sprint in classico a Lago di Tesero, domenica l'iconica Final Climb sul Cermis: il valdostano è in piena corsa, mentre Klaebo e Diggins hanno posto, con i ... neveitalia.it Secondo, freddissimo , giorno del nostro tour in Olanda. Prima tappa la bellissima Rotterdam - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.