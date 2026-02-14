Le firme di Fratelli d’Italia contro Albanese L’Onu la difende e parla di minacce
Fratelli d’Italia ha firmato una petizione contro Francesca Albanese, ma l’Onu interviene per difenderla, parlando di «minacce». La vicenda è iniziata con la Francia, che ha chiesto le dimissioni di Albanese, accusandola di aver pronunciato una frase che in realtà non ha mai detto. La Germania si è subito unita alla richiesta, creando un effetto domino senza precedenti.
Un domino: ha iniziato la Francia chiedendo le dimissioni di Francesca Albanese accusandola di una frase mai detta, seguita a ruota dalla Germania. Ora Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme (sic) per spingere l’Onu a rimuovere la relatrice speciale per i Territori occupati palestinesi. Da cui le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme: Albanese, ha detto, è una «figura molto controversa, ma anche molto coraggiosa, capace di alzare l’attenzione sul dramma di Gaza» dove «nulla ancora di concreto si è mosso». A Roma si fa altro. Sui social il partito di Meloni ha pubblicato l’invito a firmare «per chiedere la revoca immediata del suo mandato», a cui si è aggiunto il ministro degli esteri Tajani: la richiesta è «inevitabile». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
