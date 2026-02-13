Fratelli d'Italia lancia una raccolta firme per togliere l'incarico Onu a Francesca Albanese

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione online dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Francesca Albanese, che hanno scatenato proteste da parte di Francia e Germania. L’obiettivo è ottenere la revoca del suo incarico Onu e spingere alle dimissioni della relatrice speciale per i territori occupati in Palestina. La campagna si diffonde rapidamente sui social, con centinaia di cittadini che già hanno firmato.