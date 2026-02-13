Fratelli d'Italia lancia una raccolta firme per togliere l'incarico Onu a Francesca Albanese
Fratelli d’Italia ha avviato una petizione online dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Francesca Albanese, che hanno scatenato proteste da parte di Francia e Germania. L’obiettivo è ottenere la revoca del suo incarico Onu e spingere alle dimissioni della relatrice speciale per i territori occupati in Palestina. La campagna si diffonde rapidamente sui social, con centinaia di cittadini che già hanno firmato.
Sulla scia delle polemiche legate alle presunte dichiarazioni di Francesca Albanese che hanno fatto infuriare Francia e Germania, FdI ha lanciato sui social una raccolta firme per chiedere la revoca del mandato Onu e le dimissioni immediate della relatrice speciale per i territori occupati in Palestina.🔗 Leggi su Fanpage.it
