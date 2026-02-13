Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Ha superato ogni limite Al via la raccolta firme

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver superato ogni limite. La richiesta nasce dopo alcune dichiarazioni della relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, che hanno suscitato molte polemiche. La formazione politica ritiene che le sue parole abbiano messo in discussione il rispetto delle posizioni italiane sulla questione. La raccolta firme mira a ottenere il sostegno di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Fratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere che l’Onu revochi a Francesca Albanese l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Lo annuncia il partito della premier Giorgia Meloni sui social, aggiungendo che «ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo». La petizione di FdI contro Albanese. Sulla pagina della raccolta firme si legge: «Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese, attuale relatrice speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato».🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su francesca albanese Dopo Parigi, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Cosa farà l’Italia? Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: cosa ha detto su Israele Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati. Ultime notizie su francesca albanese Argomenti discussi: Meloni Loreto: scritta contro la presidente del consiglio ad Albaro; Lungomare Rasi Spinelli, Fratelli d'Italia: Un'opera che cade a pezzi, chiarezza sui materiali usati; Danni durante le manifestazioni, Fratelli d’Italia chiede tolleranza zero; BULLISMO: Caldarone (FdI) chiede un resoconto sull’applicazione del regolamento. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: «Ha superato ogni limite». Al via la raccolta firmeFratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere che l’Onu revochi a Francesca Albanese l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Lo annuncia il parti ... open.online Bracciano – Basta sottovalutare l’emergenza, Fratelli d’Italia chiede Tavolo permanente sulla SicurezzaBRACCIANO - Fratelli d’Italia ha depositato in Consiglio comunale una proposta di delibera per l’istituzione di un Tavolo permanente sulla sicurezza urbana, ... etrurianews.it Francesca Albanese ha superato ogni limite. Mandiamola a casa. Firma la petizione di Fratelli d'Italia: https://www.fratelli-italia.it/albanese-dimissioni/ - facebook.com facebook Grazie Ministro degli Esteri @Antonio_Tajani per questa chiara presa di posizione. Le dichiarazioni di Francesca Albanese non solo non favoriscono la pace, ma contribuiscono quotidianamente a diffondere odio, antisemitismo e a legittimare la narrativa dell' x.com