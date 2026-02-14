Le femministe sono state chiamate in causa dopo che un ragazzo ha subito una forte esposizione online, accusato di essere un abusatore e manipolatore. La vicenda ha causato l’isolamento del giovane, che ha perso diverse opportunità di lavoro e partecipazione a eventi. La discussione si è infiammata, con alcune persone che negano che ci sia stata una vera persecuzione. Un dettaglio concreto riguarda il fatto che il ragazzo, dopo l’ondata di commenti negativi, ha tentato di togliersi la vita.

Accusate di avere sottoposto un ragazzo ad una " gogna digitale " in cui veniva definito un abuser e un manipolatore, tanto da trovarsi escluso da collaborazioni ed eventi e addirittura spinto a un gesto estremo. Ora la Procura di Monza ha chiesto l’ archiviazione dall’accusa di atti persecutori e diffamazione per le due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, e per la scrittrice Benedetta Sabene. Sono state le stesse Vagnoli e Fonte a dare notizia del provvedimento sui social. Così come nel gennaio scorso avevano fatto sapere di essere state sottoposte a perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le femministe sotto accusa: "Non ci fu persecuzione"

A Monza, il pubblico ministero ha deciso di chiedere l’archiviazione dell’indagine per stalking e diffamazione contro un attivista femminista, sostenendo che non ci sono prove di persecuzione abituale.

Il saggio di Carlo Talarico analizza i collegamenti tra il fascismo e i moti del 1789, proponendo una lettura in cui le due rivoluzioni sono viste come fasi di un processo evolutivo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le femministe sotto accusa: Non ci fu persecuzione; Stalking e diffamazione, per le attiviste femministe si profila l’archiviazione. Il pm: Manca la abitualità tipica della persecuzione; Le parole di Albanese e un monito | l’antisionismo è antisemitismo.

Brigitte Macron contro le femministe che bloccano lo spettacolo del comico assolto dall'accusa di stupro: «Brutte str...». Polemica in FranciaPARIGI - Nelle immagini rubate e diffuse sui social media, si vede Brigitte Macron andare a salutare l’umorista Ary Abittan un istante prima che salga sul palco delle Folies Bergères, domenica sera. corriere.it

Ecco cosa leggiamo sotto il nostro ultimo post sul settimo femminicidio del 2026: una valanga di commenti sessisti, negazioni della violenza strutturale, insulti rivolti a chi ne parla. Succede questo se chiediamo prevenzione, educazione sessuo-affettiva nelle s facebook

La mobilitazione permanente contro il DdL stupri di Giulia Bongiorno, lanciata dalle associazioni femministe e transfemministe da anni impegnate nel contrasto alla violenza maschile sulle donne, insieme alla ferma opposizione in Commissione Giustizia della x.com