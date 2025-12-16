Il derby tra Sangiustese e Trodica si è concluso con un pareggio, evidenziando alcune criticità nelle fasi finali delle azioni offensive. La squadra di Monte San Giusto riconosce l'importanza di affinare la precisione negli ultimi metri per capitalizzare le occasioni e ottenere i punti necessari, sottolineando la necessità di miglioramenti in fase conclusiva.

© Sport.quotidiano.net - Il derby. "Sangiustese imprecisa negli ultimi metri»: "Trodica, alla fine ci mancano 2 punti»

MONTE SAN GIUSTO "Dobbiamo migliorare nell’ultima fase perché abbiamo creato molto senza trovare il gol". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla del derby contro il Trodica finito in parità. "I ragazzi – aggiunge – si sono sacrificati e interpretato bene la gara contro un avversario che attua un gioco diretto. Sono queste le gare difficili perché sono partite, considerata la forza dell’avversario, in cui basta davvero niente per perdere quando dall’altra parte ci sono elementi bravi ed estrosi". È una Sangiustese che si è messa in luce nella prima parte di stagione. "Abbiamo fatto parecchi punti – dice il tecnico chiamato in panchina dopo poche partite – perché siamo una squadra compatta e che attacca. Sport.quotidiano.net

