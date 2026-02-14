Lavori sul lungomare attività penalizzate

Il maltempo ha rallentato i lavori sul lungomare, lasciando le attività in stallo e creando disagi ai lavoratori. Un'immagine sotto la pioggia mostra un viale vuoto e silenzioso, simbolo di una situazione che lui stesso definisce come

Una foto sotto la pioggia, in mezzo a un viale deserto, per raccontare quella che lui stesso definisce "tristezza assoluta". Nicola Calò, socio dei ristoranti Bell'aria e Alice sul lungomare Pinzon a Bellaria e da poco titolare della trattoria Il Brigante a Santarcangelo, punta il dito contro il cantiere aperto da settembre lungo l'asse principale della città di Panzini, per il rifacimento del promenade. Secondo Calò, "i lavori hanno di fatto paralizzato la zona, mettendo in difficoltà decine di attività. Ogni giorno mi chiedono quando riapriamo Bell'aria e Alice, ma non so cosa rispondere – spiega – perché nessuno ci comunica tempi certi.