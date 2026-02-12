Questa mattina, gli operai hanno iniziato i lavori di restauro della pavimentazione del lungomare. Da lunedì, se il tempo regge, cominceranno a sistemare la parte carrabile nella zona a mare. L’intervento mira a migliorare le condizioni della strada e rendere più sicuro il passaggio di veicoli e pedoni lungo la costa.

Al via i lavori di risistemazione della parte carrabile della pavimentazione del lungomare. Meteo permettendo, gli operai partiranno con i primi interventi il prossimo lunedì in piena zona a mare. "Dopo appena due anni e mezzo ci troviamo costretti a rimettere mano al Lungomare Rasi Spinelli – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – un’opera che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Quando ci siamo insediati i lavori erano già cominciati. Noi abbiamo proceduto alla realizzazione dell’opera seguendo nel dettaglio il progetto che era stato affidato a progettisti esterni e tutte le disposizioni relative alle tecniche e ai materiali scelti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazione

Questa mattina il lungomare di Torretta, frazione di Crucoli, è stato chiuso al pubblico.

Sono in corso i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione sul lungomare di Palese e San Girolamo.

