In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazione
Questa mattina, gli operai hanno iniziato i lavori di restauro della pavimentazione del lungomare. Da lunedì, se il tempo regge, cominceranno a sistemare la parte carrabile nella zona a mare. L’intervento mira a migliorare le condizioni della strada e rendere più sicuro il passaggio di veicoli e pedoni lungo la costa.
Al via i lavori di risistemazione della parte carrabile della pavimentazione del lungomare. Meteo permettendo, gli operai partiranno con i primi interventi il prossimo lunedì in piena zona a mare. "Dopo appena due anni e mezzo ci troviamo costretti a rimettere mano al Lungomare Rasi Spinelli – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – un’opera che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Quando ci siamo insediati i lavori erano già cominciati. Noi abbiamo proceduto alla realizzazione dell’opera seguendo nel dettaglio il progetto che era stato affidato a progettisti esterni e tutte le disposizioni relative alle tecniche e ai materiali scelti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Lungomare Restauro
Pavimentazione del lungomare Torretta in pericolo dopo intensa ondata, interventi d’urgenza in programma
Questa mattina il lungomare di Torretta, frazione di Crucoli, è stato chiuso al pubblico.
Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"
Sono in corso i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione sul lungomare di Palese e San Girolamo.
Ultime notizie su Lungomare Restauro
Argomenti discussi: Comune, il punto sulle opere pubbliche: 25 interventi conclusi, 27 opere in corso di completamento, 30 in partenza; In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazione; Manutenzione straordinaria dell'area cani in via Adda; Via Conci, chiusura notturna del sottopasso dal 16 febbraio 2026.
Rampa Zara, in partenza i lavori per i marciapiedi. Scattano i divieti, via i parcheggi per due mesi a MacerataMACERATA Terminato il restauro del tratto delle mura lungo corso Leopardi, da domani scattano i divieti in Rampa Zara per avviare la riqualificazione dei marciapiedi. Un intervento che si inserisce ... corriereadriatico.it
Rio Montiloni, in partenza i lavori. Un primo intervento di sicurezzaRio Montiloni, affidati i lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza. Il Comune di Poggio a Caiano ha assegnato un intervento che riguarda il tratto stombato del Rio Montiloni ... lanazione.it
FORI IMPERIALI: PARTONO I LAVORI DEL CARME Comincia la trasformazione della strada, che diventerà una passeggiata pedonale. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/partenza-lavori-via-fori-imperiali.html - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.