Lavoratori ' sorvegliati' o senza assicurazione denunciati i titolari di una pescheria panificio e profumeria

Perché i titolari di una pescheria, un panificio e una profumeria sono stati denunciati? Hanno sorvegliato i loro dipendenti senza autorizzazione e non hanno assicurato la copertura sanitaria a chi lavora per loro. Questa operazione ha portato alla denuncia di tre imprenditori, che ora rischiano sanzioni penali.

'Spiavano' i dipendenti senza permesso o non garantivano loro l'assicurazione sanitaria. Tre titolari sono stati denunciati. Si tratta dell'attività posta in essere a Villa Literno dai militari della locale stazione carabinieri, unitamente a personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta. I controlli sono stati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Un terzo imprenditore, legale rappresentante di una ditta dedita al commercio di articoli di profumeria, cancelleria e giochi, è stato invece deferito in relazione all'omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti.