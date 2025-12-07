Lavoratore in nero in un market e merce esposta senza autorizzazione | stangata per il titolare

Multa da circa 5 mila euro per il titolare di un market di Agrigento che aveva un lavoratore “in nero” ed esponeva, all'ingresso della bottega, sul suolo pubblico - occupandolo abusivamente - della merce. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che parla di un controllo, un ennesimo, fatto dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le Fiamme Gialle hanno individuato un commerciante che esponeva capi di marca a prezzi concorrenziale. Erano taroccati. Trovato anche un lavoratore in nero - facebook.com Vai su Facebook

Jesi, merce contraffatta e lavoro nero: raffica di sanzioni alla fiera di San Settimio - Diverse le operazioni della guardia di finanza che ha sequestrato 800 prodotti tra cui profumi contraffatti. Secondo ilrestodelcarlino.it

Lavoro nero e merce contraffatta: blitz ai Lidi - Su un totale di 5 dipendenti ben 3 risultavano irregolari (due erano minorenni). Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Merce avariata e addetto in nero: chiuso locale - Spoleto, il Nas contesta al ristorante anche il mancato rispetto dei protocolli anti- Si legge su lanazione.it

Gdf al concerto di Fabri Fibra, lavoratori in nero e droga - Lavoratori in nero, merce contraffatta e droga, scoperti dalla Fiamme Gialle pescaresi in concomitanza con il concerto di Fabri Fibra: nell'ambito del piano d'azione denominato 'Play The Game' ideato ... Come scrive ansa.it

Contraffazione e lavoro nero: una piaga che in Veneto danneggia 101 mila imprese - Sequestri di merce contraffatta, e la chiusura di laboratori dove il lavoro avviene in nero, fanno parte della cronaca di tutte le settimane, ma accanto ai gravi illeciti si cela un cospicuo danno ... Segnala rainews.it

Lavoratori in nero, droga e merci contraffatte: oltre 1.100 controlli della guardia di finanza - Sassari Contrasto al lavoro nero e al traffico di merci contraffatte e droga, all’evasione fiscale e alle truffe ai danni dei consumatori, come nel caso della recente operazione che ha messo nel ... Come scrive msn.com