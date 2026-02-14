La squadra svedese ha accusato il team canadese di aver barato durante una partita di curling, scatenando una lite furiosa. La tensione è salita quando i giocatori hanno usato parole dure, come “Vaffan**lo”, mentre discutevano di un punto contestato. Nel curling, uno sport noto per la sua correttezza, le decisioni vengono prese senza arbitri, affidandosi alla fiducia reciproca. Questa volta, però, la fiducia è venuta meno, e il confronto tra le due squadre è diventato acceso.

Una squadra accusa un’altra di barare. Tutto in uno degli sport di maggior fair play del mondo. Basti pensare che non ci sono arbitri a controllare chi ha ottenuto il punto, ma si fa tutto in autonomia. È successo nel curling, dove la Svezia ha accusato il Canada di aver barato più volte. Accusa che ha scatenato un’accesa discussione, con parole grosse nel corso del match maschile del round robin. Nel nono end, con il Canada sopra in quel momento per 7-6, ecco il momento che ha scatenato il litigio. Come si evince dalle riprese in tv – e poi con i video circolati sui social e già diventati virali -, il third canadese Marc Kennedy rilascia la sua stone prima della hog line (la linea verde entro cui lanciare la pietra), ma poi con l’indice “sistema” la spinta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’avevi già fatto”; “ma vaffan**lo”: clamoroso nel curling, la Svezia accusa il Canada di barare e scoppia una lite

Durante la partita di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un giocatore svedese ha gridato “Hai barato” all’avversario canadese, scatenando una forte risposta con insulti.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

