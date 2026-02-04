Curling sono incominciate le Olimpiadi! Svezia e Canada brillano nel doppio misto domani l’Italia

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto. Nel primo giorno, Svezia e Canada hanno già mostrato di essere le favorite, vincendo le prime partite del round robin. Domani tocca all’Italia scendere in campo, in attesa di vedere se riuscirà a mettere in difficoltà le grandi del circuito.

Sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo si è aperto il torneo di curling doppio misto nell'ambito delle Olimpiadi Invernali 2026, ad alzare il sipario sono state quattro partite valide per il round robin aperto a dieci squadre (le prime quattro classificate accederanno alle semifinali). L'Italia ha osservato un turno di riposo: bisognerà aspettare giovedì 5 febbraio per assistere all' esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, che affronteranno la Corea del Sud (ore 10.05) e la Svizzera (ore 19.05) di fronte al proprio pubblico. La prima giornata non ha riservato sorprese e tutte le favorite della vigilia hanno dettato legge nella Perla delle Dolomiti.

