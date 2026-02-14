L’autostazione all’ex Verrocchio rischia di non essere abbastanza per gestire il numero di pullman in arrivo da nord e ovest, dopo che le autorità hanno deciso di cercare un’altra area scambiatrice. La strada più probabile prevede l’individuazione di un nuovo spazio, forse più vicino al centro città, per alleggerire il carico sulla struttura attuale. Intanto, già si fanno i primi sopralluoghi per trovare un’area che possa ospitare i veicoli e migliorare la viabilità.

Sorpresa: l‘ autostazione all’ex Verrocchio potrebbe non essere sufficiente per accogliere e soddisfare tutto il traffico extraurbano in arrivo ad Ancona da nord (Senigallia) e da ovest (Jesi). Da qui la necessità di reperire un’altra area scambiatrice per il Tpl. A sostenerlo è stato l’assessore alla mobilità Giovanni Zinni. Un cantiere ormai prossimo allo stop definitivo, abbandonato dall’ultima ditta e a forte rischio ‘Incompiuta’, ma adesso, dopo anni, si scopre che non sarebbe stato sufficiente: "Quando sarà terminato lo utilizzeremo – ha confermato Zinni – ma nel frattempo stiamo studiando un’altra area non alternativa, ma aggiuntiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’autostazione ex Verrocchio potrebbe non bastare. Ora si cerca anche un’altra area scambiatrice

Il Carlino all’ex Verrocchio La nuova autostazione sarà pronta entro l’anno Grande park da 250 postiL’ex Fornace Verrocchio, da Erskine al Bando delle Periferie. È passato quasi un quarto di secolo e finalmente il progetto dell’autostazione sembra finalmente avviato alla conclusione. Un’incompiuta ... ilrestodelcarlino.it

Rischio incompiuta. Ex Verrocchio, ancora problemiL’autostazione alla vecchia Fornace Verrocchio e il rischio di diventare la nuova ‘incompiuta’. Un’opera tribolata che veleggia spedita verso i suoi primi vent’anni da quando è stata progettata (tra ... ilrestodelcarlino.it

ÈTv Marche. . Doveva essere una nuova autostazione, un terminal di bus extraurbani. Ma al momento il cantiere dell'ex Verrocchio è chiuso e i lavori fermi. Il Comune di Ancona e la ditta sono in causa: rischio incompiuta facebook