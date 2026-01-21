inter la qualificazione agli ottavi passa da dortmund ma vincere potrebbe non bastare

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra nerazzurra si trova in una posizione difficile, con la possibilità di uscire dalla competizione senza passare ai playoff. La partita rappresenta un’occasione importante per riscatto e rilancio nel percorso europeo.

Cristian Chivu ha accettato la sconfitta contro l'Arsenal - la terza nelle ultime tre di Champions League dopo Liverpool e Atletico Madrid - con una certa filosofia. Il tecnico nerazzurro ha riconosciuto la superiorità tecnica dei Gunners elogiandone soprattutto le individualità, e non poteva nascondersi sull'ipotesi playoff: "Aspettiamo di vedere la classifica domani, siamo sempre pronti anche all'idea di giocarli". Ma purtroppo per l'Inter lo scenario non è poi così remoto, anzi a causa degli ultimi risultati è diventato sempre più probabile. Anche perché i nerazzurri chiuderanno la fase iniziale della grande classifica europea a Dortmund e dovranno vincere per forza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, per la qualificazione diretta agli ottavi adesso serve un miracoloL’Inter affronta un momento difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive che complicano la qualificazione diretta agli ottavi.

L'Inter cade con l'Arsenal, quasi addio alla qualificazione agli ottaviL'Arsenal espugna San Siro e spegne quasi definitivamente i sogni di qualificazione diretta agli ottavi di Champions League per l'Inter. ansa.it

