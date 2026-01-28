Questa sera alle 21:00 si gioca Borussia Dortmund-Inter, una partita fondamentale per entrambe le squadre. L’Inter cerca disperatamente una vittoria per mantenere vive le speranze di passare il turno, mentre il Dortmund vuole consolidare il suo vantaggio in classifica. La sfida si preannuncia aperta, con i nerazzurri che devono trovare subito il modo di reagire e portare a casa i tre punti.

Borussia Dortmund-Inter è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Inter quattordicesima a quota 12 punti, Borussia Dortmund sedicesimo – appena due gradini più in giù – a quota 11. Per entrambe le speranze di far parte delle magnifiche otto che riusciranno a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover giocare gli spareggi sono irrisorie. Nessuna delle due, infatti, è padrona del proprio destino nella corsa all’ottavo posto: i nerazzurri hanno qualche chance in più e con una vittoria al Signal Iduna Park potrebbero anche centrare l’obiettivo ma non dipenderà solo da loro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Inter, cercasi vittoria disperatamente: ma potrebbe non bastare

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

L’Inter si trova in una fase critica della sua stagione europea, con una sconfitta contro l’Arsenal che potrebbe compromettere la qualificazione al Top 8.

