L' autogol del procuratore

Nicola Gratteri ha causato polemiche con le sue ultime dichiarazioni, contribuendo a rafforzare il fronte a favore della riforma della giustizia proposta dal governo Meloni. La sua presa di posizione ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di procuratore e la sua tradizionale posizione critica verso le riforme. La sua scelta di schierarsi con la maggioranza ha spinto alcuni esponenti dell'opposizione a rivedere le proprie strategie di comunicazione.

L'uragano Nicola Gratteri, che in un colpo solo affonda il No al referendum sulla giustizia, compatta il fronte che appoggia la riforma del governo Meloni e imbarazza l'opposizione. Al punto che, se non fosse al di sopra di ogni sospetto, si potrebbe addirittura pensare che il procuratore di Napoli sia un agente all'Avana per conto del Sì. Perché con la dicotomia tra le persone perbene schierate per il no e le decine di milioni di italiani "criminali" che vogliono il restyling della magistratura, il testimonial delle toghe rosse si è trasformato in un cavallo di Troia. E il boomerang nei sondaggi, che vedono il Sì in vantaggio sebbene la forbice si sia assottigliata, potrebbe essere eclatante.