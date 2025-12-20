Woltemade è entusiasta di ripagare i tifosi del Newcastle dopo l’autogol del derby Tyne-Wear

Sito inglese: Nick Woltemade credeva di aver fornito una prestazione degna di compensare il suo autogol nella sconfitta nel derby del Tyne-Wear del Newcastle United durante il pareggio per 2-2 di sabato contro il Chelsea. Woltemade ha segnato due gol al St. James’ Park, aprendo le marcature al quarto minuto prima di raddoppiare 16 minuti più tardi con un bel finale su cross preciso di Anthony Gordon. In effetti, il nazionale tedesco è diventato solo il quarto giocatore a segnare due volte nei primi 20 minuti di una partita di Premier League, dopo Robbie Fowler per il Liverpool nel novembre 1994, Paul Scholes per il Manchester United nell’ottobre 1995 e Sergio Aguero per il Manchester City nel febbraio 2019. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

