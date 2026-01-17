Se i maranza accoltellano è colpa del lockdown | l’autogol di Orlando ministro del governo che ci ha rinchiusi in casa

Andrea Orlando, ministro e figura di rilievo del governo, commenta il recente episodio di violenza a La Spezia, dove un giovane ha perso la vita. Con esperienza politica e conoscenza del territorio ligure, Orlando riflette sulle conseguenze del lockdown e sulle sue possibili ripercussioni sociali, senza tuttavia trarne conclusioni affrettate. La sua analisi si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sulle sfide e le tensioni emergenti nelle comunità locali.

Parla per competenza territoriale: Andrea Orlando, ex candidato (perdente) del centrosinistra alla Regione Liguria, dice la sua sul delitto di La Spezia, dove un 18enne marocchino ha accoltellato a morte un compagno di scuola egiziano. Orlando, che era ministro del Lavoro nel governo Conte, ha fornito la sua disamina, che assomiglia tanto a un clamoroso autogoal. Colpa del lockdown in pandemia, ma il provvedimento l’ha avallato anche lui. In un video pubblicato sui social, l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, si è lanciato in una disamina sociologica degna di miglior causa: «Quello che c’è da chiedersi è come sia possibile che all’interno di una scuola e sempre più spesso nelle vie, nelle strade ci siano atti di violenza tra i giovani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Se i maranza accoltellano è colpa del lockdown: l’autogol di Orlando, ministro del governo che ci ha rinchiusi in casa Leggi anche: L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video Leggi anche: Il ministro Lollobrigida a Bologna: “Siamo il governo che ha investito più risorse nel mondo agricolo, ci crediamo fortemente" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il ragazzo ucciso a scuola a La Spezia e il giovane accoltellato a Frosinone sono soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo una dimensione strutturale nel Paese. Oggi si chiamano baby gang, oppure maranza. Ma al di - facebook.com facebook Ecco la prima di oggi del Tempo. @tempoweb OLIMPIADI SOTTO ATTACCO - Rischio di azioni di antagonisti con reclutamento di maranza (Musacchio) Editoriale - Cercano il morto (o l’incidente in mondovisione) ACCOLTELLATO DAL MAROCCHINO MUOR x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.