Lautaro Martinez autocritica e leadership

Inter News 24 Lautaro Martinez vive ogni partita come una missione personale: tra sostituzioni, frustrazione e il peso delle cinque sconfitte stagionali. Per Lautaro Martínez la ricerca della perfezione non si ferma mai. Il numero 10 dell’Inter è spesso il primo critico di sé stesso, un atteggiamento che lo porta a pretendere costantemente il massimo e a soffrire quando le cose non funzionano come vorrebbe. È da questo spirito che nascono anche le reazioni più dure, come la rabbia mostrata dopo la sostituzione nella sfida con l’ Atletico Madrid, la seconda consecutiva dopo quella nel derby. Un momento interpretato da molti come nervosismo, ma che in realtà è legato soprattutto al valore del risultato e alla voglia di incidere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, autocritica e leadership: il capitano dell’Inter pretende sempre il massimo da sé stesso

