Lautaro Martinez l’argentino a caccia del suo 30° gol in Serie A contro il Como! Le ultime sul capitano dell’Inter

Inter News 24 Lautaro Martinez e la voglia di segnare, l’obiettivo è il Como per consolidare un bilancio da record: il dato sulle marcature firmate in Serie A. Oggi, con fischio d’inizio alle 18, l’Inter di Cristian Chivu affronterà il Como in un match che rappresenta un’occasione imperdibile per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, dopo aver raggiunto quota 29 squadre battute in Serie A con una doppietta contro il Pisa, avrà l’opportunità di segnare il suo 30° gol in campionato contro il Como, una delle due squadre a cui non ha mai segnato in Serie A. La scorsa stagione, Lautaro non riuscì a gonfiare la rete contro i lariani, con l’ Inter che vinse 2-0 all’andata, ma con il “10” argentino a bocca asciutta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, l’argentino a caccia del suo 30° gol in Serie A contro il Como! Le ultime sul capitano dell’Inter

Scopri altri approfondimenti

Neres in nomination per il miglior calciatore di novembre in Serie A Tre gol in quattro partite per il brasiliano del Napoli. Sfida Lautaro Martinez, Maignan, Ostigard, Zaniolo e Vardy. https://www.ilnapolista.it/2025/12/neres-in-nomination-per-il-miglior-calciatore- - facebook.com Vai su Facebook

GGDC2025 Questa la magnifica #Top11 della #SerieA 2024/25 Mile Svilar Federico Dimarco Amir Rrahmani Alessandro Bastoni Denzel Dumfries Nicolò Barella Scott McTominay Tijjani Reijnders Lautaro Martinez Moise Kean Mateo Retegui #GranGalàD Vai su X

Inter-Como, Lautaro a caccia del record: può essere il primo nella storia del club - Nella gara odierna tra Inter e Como, il capitano Lautaro Martinez è alla ricerca di un nuovo record: mai nessuno ci è riuscito come l'Inter ... Come scrive spaziointer.it

Lautaro Martinez a rischio squalifica: la Figc cerca l'audio che lo inchioderebbe. Ecco quali partite potrebbe saltare - L'indagine è ancora in corso e la FIGC sarebbe alla caccia dell'audio che darebbe l'assoluta certezza della presunta espressione blasfema pronunciata da Lautaro all'Allianz Stadium. Segnala ilmattino.it

Bestemmia Lautaro Martinez/ La Procura cerca le prove, il Toro può patteggiare (27 febbraio 2025) - Bestemmia Lautaro Martinez, la Procura indaga: il Toro rischia la squalifica ma può anche patteggiare cavandosela con una multa. Scrive ilsussidiario.net

Inter, Lautaro: "Vogliamo vincere la Champions e fare la storia di questo club" - In dubbio fino all'ultimo, Lautaro Martinez ha sorpreso tutti e trascinato l'Inter nel primo tempo contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. Da sportmediaset.mediaset.it

Lautaro Martinez, l'audio lo inchioda: ha bestemmiato. Col Genoa non avrebbe dovuto giocare (e a Napoli sono furiosi) - Ieri mattina è arrivato finalmente un audio chiarissimo, ora arriverà anche il deferimento, a meno che non ci sia prima un ... Da ilmessaggero.it

Lautaro Martinez, l'audio lo inchioda: ha bestemmiato. Con il Genoa non avrebbe dovuto giocare (e a Napoli sono furiosi) - Ieri mattina è arrivato finalmente un audio chiarissimo, ora arriverà anche il deferimento, a meno che non ci sia prima un ... Segnala ilgazzettino.it