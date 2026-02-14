Il Mercatino delle Pulci di Arezzo ospiterà il Baby Pit Stop Latte di Mamma il 21 e 22 febbraio, portando un servizio di supporto alle mamme che cercano un luogo comodo per allattare o cambiare i loro bimbi. La iniziativa, pensata per aiutare le famiglie durante le loro uscite, prevede uno spazio dedicato con sedie e fasciatoi, dove le mamme possono prendersi cura dei loro figli in tutta tranquillità. Questo evento si svolge al Centro Affari e Convegni di Arezzo, attirando molte famiglie che partecipano alla fiera per scoprire prodotti e servizi per i più piccoli.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – , il 21 e 22 febbraio 2026 al Centro Affari e Convegni di Arezzo. L’associazione Latte di Mamma sarà presente a l Mercatino delle Pulci di Arezzo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, presso il Centro Affari e Convegni, con uno spazio dedicato all’accoglienza delle famiglie. All’interno del Padiglione D, piazzole 352 e 353, sarà attivo un Baby Pit Stop, area gratuita e aperta a tutti per il cambio e l’allattamento dei bambini. Uno spazio pensato per offrire privacy, tranquillità e inclusione, a servizio di mamme, papà e caregiver che desiderano prendersi cura dei propri piccoli durante una giornata di svago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Latte di Mamma al Mercatino delle Pulci: un Baby Pit Stop per le famiglie

