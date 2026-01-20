Grazie ai baby Pit stop le Olimpiadi saranno anche a misura di neonato
Nelle prossime settimane, l’Ats della Montagna introdurrà 33 nuovi Baby Pit Stop, spazi pensati per le famiglie durante le Olimpiadi. Questi ambienti offriranno aree dedicate a mamme e papà per allattare, cambiare i propri bambini e riposarsi in modo pratico e sicuro. Un intervento volto a rendere l’evento più accessibile e confortevole per tutte le famiglie con bambini piccoli.
Presto sul territorio dell’Ats della Montagna entreranno in funzione 33 nuovi Baby Pit Stop, gli spazi dedicati alle famiglie in cui si potranno nutrire e cambiare i bambini. Saranno 17 postazioni in provincia di Sondrio e 16 in Valcamonica, dedicate alle mamme che allattano al seno e ai genitori.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Nuovo "Baby Pit Stop": un altro spazio per l’allattamento e la cura dei neonati
Leggi anche: Tribunale di Taranto: baby pit stop, per i bambini dei lavoratori e di chi ha un impegno nel palazzo di giustizia Inaugurazione il 2 dicembre
Nel Comune di Scandicci c'è un nuovo spazio dedicato all’allattamento.
Con le Olimpiadi arrivano i Baby Pit Stop dedicati ai neonati - Presto sul territorio dell’ATS della Montagna entreranno in funzione 33 nuovi Baby Pit Stop, gli spazi dedicati alle ... valtellinanews.it
A Scandicci arriva il Baby Pit Stop di Unicef per le mamme che allattano - Lo spazio pensato per offrire alle mamme un luogo tranquillo per l'allattamento è stato inaugurato oggi al Punto Comune del palazzo comunale ... intoscana.it
Open Day 17 gennaio 2026 Progetto Orientamento ed Accoglienza famiglie, Baby Chef all'opera! Grazie mille ragazzi! Vi aspettiamo sabato prossimo 24 gennaio ore 10.00-16.00! Buonarroti #Fiuggi uno stile di vita! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.