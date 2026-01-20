Grazie ai baby Pit stop le Olimpiadi saranno anche a misura di neonato

Nelle prossime settimane, l’Ats della Montagna introdurrà 33 nuovi Baby Pit Stop, spazi pensati per le famiglie durante le Olimpiadi. Questi ambienti offriranno aree dedicate a mamme e papà per allattare, cambiare i propri bambini e riposarsi in modo pratico e sicuro. Un intervento volto a rendere l’evento più accessibile e confortevole per tutte le famiglie con bambini piccoli.

