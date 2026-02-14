l’Atalanta vince all’Olimpico | 2-0 alla Lazio

L’Atalanta ha battuto la Lazio con un punteggio di 2-0 all’Olimpico, causando una sconfitta pesante ai biancocelesti. La squadra bergamasca ha sfruttato un gol di Malinovskyi e una rete di Pasalic nel secondo tempo, portando a casa tre punti fondamentali. La vittoria arriva dopo una partita intensa, in cui i nerazzurri hanno mostrato determinazione e precisione davanti alla porta avversaria.

L’Atalanta espugna l’Olimpico battendo 2-0 la Lazio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa all’Europa. Decisivi il rigore trasformato da Ederson nel primo tempo e la perla di Zalewski nella ripresa. Con questo successo la Dea supera momentaneamente il Como al sesto posto, portandosi a quattro lunghezze dalla zona Champions, in attesa dei risultati di Juventus e Roma. La sfida dell’Olimpico, complice lo sciopero del tifo biancoceleste, si gioca in un clima surreale, con uno stadio quasi vuoto che di sicuro non aiuta la Lazio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Spinazzola più Rrahmani, il Napoli vince all’Olimpico: 2-0 alla Lazio Il Napoli conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio 2-0. Serie A, l’Atalanta stende la Lazio all’Olimpico e si avvicina alla zona Europa L'Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, dove pochi tifosi si sono presentati a causa delle proteste contro il presidente Lotito. Atalanta vs Lazio 0-0 Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie A, l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’Europa; Atalanta-Juventus, una storia travagliata che meriterebbe un altro finale; Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinale; La Juventus crolla a Bergamo: l'Atalanta vince 3-0 e va in semifinale. l’Atalanta vince all’Olimpico: 2-0 alla LazioL’Atalanta espugna l’Olimpico battendo 2-0 la Lazio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa all’Europa. Decisivi il rigore trasformato da Ederson nel pri ... sportface.it Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta vince ancora e supera il ComoPasso in avanti dell'Atalanta che grazie alla vittoria contro la Lazio supera il Como in classifica e si candida a pieno titolo per un posto in Europa. Con questi tre punti i ... tuttojuve.com #Cremonese battuta: l"#Atalanta vince il derby lombardo. Krstovic apre le danze e i suoi ex compagni a #Lecce lo ringraziano. La Cremonese è in crisi: non vince da 2 mesi e mezzo. SPETTATORI LIVEshorturl.at/bI6gy facebook #AscoltiTv: Vince Don Matteo, Atalanta-Juve stronca Striscia. Del Debbio fa 1 milione con Meloni buff.ly/NGLLmiI x.com