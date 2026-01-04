Spinazzola più Rrahmani il Napoli vince all’Olimpico | 2-0 alla Lazio
Il Napoli conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio 2-0. Con questa prestazione, gli azzurri consolidano la posizione in classifica, riducendo a una sola lunghezza il distacco dal Milan leader. La partita ha visto protagonisti Spinazzola e Rrahmani, contribuendo a mantenere i campani in corsa per il vertice della serie A.
Inizia l’anno così come lo aveva terminato il Napoli, con un altro 2-0, questa volta sulla Lazio, che permette ai ragazzi di Antonio Conte di tornare ad una sola lunghezza dal Milan capolista. Terza partita consecutiva senza successo invece per i biancocelesti, che si arrendono ad una squadra che ha dimostrato in campo la propria superiorità. Lazio-Napoli, il racconto del match. La gara inizia con il Napoli che riesce fin da subito ad imporre il proprio ritmo e la propria manovra, sfruttando soprattutto la corsia di destra per costruire le migliori occasioni. Da quella fascia nasce la rete dell’ 1-0, con Politano che trova sul secondo palo l’inserimento di Spinazzola, che batte Provedel. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Lazio Napoli 0-2, decidono Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi
Leggi anche: Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte
Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it
Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Politano una freccia, Spinazzola e Rrahmani in gol, male Noslin - Più gol incassati che parate effettuate, capitola davanti alle. tuttomercatoweb.com
Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Spinazzola super, Rrahmani la chiude! Politano graffia, conferma JJ - Bravo a rallentare Noslin che si era trovato a tu per tu. tuttonapoli.net
Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire Gol di Spinazzola e Rrahmani. Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. Lazio nervosa per frustrazione. “Conte in tuta davanti a Sarri, poesia pu - facebook.com facebook
78 - Double change: Spinazzola, Rrahmani Gutierrez, Buongiorno #LazioNapoli 0-2 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.