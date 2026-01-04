Spinazzola più Rrahmani il Napoli vince all’Olimpico | 2-0 alla Lazio

Il Napoli conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio 2-0. Con questa prestazione, gli azzurri consolidano la posizione in classifica, riducendo a una sola lunghezza il distacco dal Milan leader. La partita ha visto protagonisti Spinazzola e Rrahmani, contribuendo a mantenere i campani in corsa per il vertice della serie A.

Inizia l’anno così come lo aveva terminato il Napoli, con un altro 2-0, questa volta sulla Lazio, che permette ai ragazzi di Antonio Conte di tornare ad una sola lunghezza dal Milan capolista. Terza partita consecutiva senza successo invece per i biancocelesti, che si arrendono ad una squadra che ha dimostrato in campo la propria superiorità. Lazio-Napoli, il racconto del match. La gara inizia con il Napoli che riesce fin da subito ad imporre il proprio ritmo e la propria manovra, sfruttando soprattutto la corsia di destra per costruire le migliori occasioni. Da quella fascia nasce la rete dell’ 1-0, con Politano che trova sul secondo palo l’inserimento di Spinazzola, che batte Provedel. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

