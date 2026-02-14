Serie A Ederson-Zalewski stendono la Lazio 2-0 Atalanta

L’Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto la Lazio 2-0 all’Olimpico, grazie ai gol di Ederson e Zalewski. La vittoria permette alla squadra bergamasca di salire in zona Europa, mettendo pressione alle concorrenti. I nerazzurri sono scesi in campo con grande determinazione e hanno sfruttato due occasioni chiare per trovare il risultato.

L'Atalanta di Raffaele Palladino espugna l'Olimpico e irrompe in zona Europa grazie al successo per 2-0 in casa della Lazio, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A. La terza vittoria in quattro gare, la seconda di fila, conferma l'ottimo momento di forma della Dea che sotto la guida del nuovo allenatore sembra aver ritrovato lo spirito e la qualità di gioco dei tempi migliori. Torna a cadere in casa, invece, la Lazio dopo una settimana che era iniziata con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti in campionato non riescono ad ingranare e restano lontani dalle zone che contano.

#Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin #Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic