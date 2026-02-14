L'Atalanta fa il colpo all'Olimpico contro la Lazio e si affaccia sulla zona Champions

L'Atalanta ha vinto contro la Lazio all'Olimpico grazie a un rigore di Ederson e a un gol di Zalewski. La squadra di Gasperini sale in classifica, avvicinandosi alla zona Champions. Con questa vittoria, i bergamaschi si sono posizionati al sesto posto, a quattro punti dalla quarta posizione.