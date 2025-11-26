L'Atalanta distrugge l'Eintracht in Champions | prende 3 pali fa 3 gol in 5 minuti
La vittoria a Francoforte (0-3) spinge la 'dea' al 10° posto in classifica, -2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale. Lookman, Ederson e De Ketelaere gli autori delle reti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Napoli 3-1 Atalanta. I partenopei tornano a vincere in casa e si prendono momentaneamente la vetta della classifica. Un Napoli inedito distrugge l'Atalanta nei primi 45 minuti. Napoli subito pericoloso con Di Lorenzo ma il tiro è a lato. Poco dopo il Napoli trova - facebook.com Vai su Facebook
"#AtalantaMilan" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L’Atalanta distrugge l’Eintracht in Champions: prende 3 pali, fa 3 gol in 5 minuti - 2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale ... Lo riporta fanpage.it
LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: De Ketelaere firma il tris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90' Tre minuti di recupero. Da oasport.it
Eintracht Francoforte-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - Jonathan Burkardt del Frankfurt è in ottima forma in vista della sfida di stasera. Riporta sport.sky.it