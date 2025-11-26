L'Atalanta distrugge l'Eintracht in Champions | prende 3 pali fa 3 gol in 5 minuti

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria a Francoforte (0-3) spinge la 'dea' al 10° posto in classifica, -2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale. Lookman, Ederson e De Ketelaere gli autori delle reti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

atalanta distrugge eintracht championsL’Atalanta distrugge l’Eintracht in Champions: prende 3 pali, fa 3 gol in 5 minuti - 2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale ... Lo riporta fanpage.it

atalanta distrugge eintracht championsLIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: De Ketelaere firma il tris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90' Tre minuti di recupero. Da oasport.it

atalanta distrugge eintracht championsEintracht Francoforte-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - Jonathan Burkardt del Frankfurt è in ottima forma in vista della sfida di stasera. Riporta sport.sky.it

