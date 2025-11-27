MILANO (ITALPRESS) – È il momento di un altro grande annuncio per l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola. La concert series più importante d’Italia è pronta ad accogliere il re della dance mondiale: David Guetta. Il Dj francese, protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, porterà Milano l’unica data italiana . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - David Guetta a Milano il 6 settembre 2026, sarà l’unica data italiana del suo Monolith Tour