Bruno Mars annuncia il tour mondiale 2026 | a San Siro l’unica data italiana

Bruno Mars ha annunciato il suo tour mondiale 2026, con un’unica data italiana a San Siro il 14 luglio. L’artista, noto vincitore di numerosi Grammy, torna a esibirsi come headliner dopo quasi dieci anni, con il nuovo tour intitolato The Romantic Tour. L’evento rappresenta un’occasione unica per i fan italiani di assistere a un concerto di uno dei protagonisti della scena musicale internazionale.

Milano, 8 gennaio 2026 – Appena annunciato, ha già il sapore dell'evento live dell'estate: il 14 luglio 2026 lo stadio di San Siro ospiterà l'unica data italiana di Bruno Mars, la superstar vincitrice di numerosi Grammy Awards, che ha annunciato oggi The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni dal 24K Magic World Tour partito nel 2017. Tour mondiale. Prodotto da Live Nation, sarà il primo tour mondiale da headliner di Mars negli stadi e comprenderà quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito. Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l'artista nove volte vincitore di Grammy e collaboratore dei Silk Sonic Anderson, Paak in veste di DJ Pee Wee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

