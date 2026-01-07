Rapina tra minorenni in via Montanara SOS Parma | Situazione fuori controllo servono risposte immediate
Un episodio di rapina tra minorenni in via Montanara solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere. SOS Parma evidenzia la gravità della situazione, sottolineando la necessità di interventi immediati per ristabilire la tranquillità e garantire la tutela dei cittadini. La problematica richiede risposte concrete da parte delle autorità per affrontare un fenomeno che rischia di aggravarsi senza adeguate misure.
Quanto accaduto in via Montanara rappresenta un fatto di estrema gravità e segna un punto che non può più essere ignorato. Ragazzini di appena tredici anni rapinati in pieno giorno da coetanei armati di coltello non sono una semplice notizia di cronaca, ma il segnale evidente di una situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
