La nave della Ong tedesca Solidaire, che trasporta circa 120 migranti salvati in mare, si dirige verso Ravenna a causa di condizioni meteorologiche favorevoli. L’attracco è previsto per lunedì mattina intorno alle nove, presso la Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. La divisione tra i criteri di assegnazione dei migranti e le procedure di accoglienza ha suscitato confusione tra le autorità locali.

L’arrivo, condizioni del mare permettendo, è previsto attorno alle 9 di lunedì. La nave della Ong tedesca Solidaire in queste ore è in rotta verso Ravenna con a bordo circa 120 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo e attraccherà alla Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. Tra loro anche una quarantina di minori, alcuni con i familiari, altri da soli. Provengono quasi tutti dalla Somalia e dal Sud Sudan e sono stati salvati in tre diversi interventi della Ong. In uno, davanti alla costa tunisina, sono state tratte in salvo 30 persone, a distanza di poche ore sono avvenuti gli altri avvistamenti e recuperi, questa volta più al largo, nelle acque tra Tunisia, Libia e Malta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arrivo della nave di migranti. L’attracco previsto lunedì mattina: "Criteri di assegnazione non chiari"

A Ravenna, questa mattina, il sindaco Michele de Pascale ha definito “propaganda” il blocco delle navi di migranti, mentre si attende l’arrivo di Solidaire con 120 persone a bordo nel fine settimana.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: In arrivo la nave Solidaire: previsto un nuovo sbarco al porto di Ravenna; L’arrivo della nave di migranti. L’attracco previsto lunedì mattina: Criteri di assegnazione non chiari; Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migranti; Nave da record al porto di Trieste.

L’arrivo della nave di migranti. L’attracco previsto lunedì mattina: Criteri di assegnazione non chiariLa Solidaire, imbarcazione di una Ong tedesca, arriverà con a bordo circa 120 persone, a bordo anche una quarantina di minori, alcuni da soli. Provengono quasi tutti da Somalia e Sud Sudan. ilrestodelcarlino.it

Nuova nave di migranti in arrivo al Porto di Ravenna: le prime informazioniDopo sei mesi dall'ultimo sbarco - avvenuto il 28 agosto scorso quando a Marina attraccò la nave Humanity 1 - una nuova nave di migranti è in arrivo al ... ravennanotizie.it

In arrivo il Bonus Animali Domestici. Ecco chi può richiederlo e quali sono i criteri stabiliti dalla Legge di Bilancio facebook