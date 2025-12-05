La nave Life Support di Emergency in arrivo nel porto di Bari | a bordo 120 migranti

E' previsto per la mattinata di domani, 6 dicembre, l'arrivo nel porto di Bari della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, con a bordo 120 migranti, tratti in salvo in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona Sar libica.Gli interventi di soccorsoI due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

