Giovanni Franzoni, atleta bresciano, ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera a Milano-Cortina, una gara che ha attirato migliaia di spettatori, dopo aver ottenuto due vittorie e diversi podi nella Coppa del Mondo 202526.

Il bresciano Giovanni Franzoni è emerso come uno degli azzurri più competitivi nello sci alpino di velocità, con due vittorie e più podi in Coppa del Mondo nella stagione 202526 e, a Milano-Cortina, la medaglia d’argento olimpica in discesa libera, la gara regina dei Giochi. Poi un piazzamento di qualità: 6° nel super-G. Come si fa ad avere il coraggio di affrontare ai 140 kmh una discesa innevata con solo due assi di legno attaccate ai piedi? Bisogna avere talento e determinazione, un team affiatato e soprattutto uno skiman professionista. Riccardo Coriani da Villa Minozzo ci racconta il lavoro che ha portato l’azzurro ad essere uno dei velocisti migliori al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Villa Minozzo, nel cuore dell'Appennino reggiano, rappresenta una presenza costante nel mondo dello sci, grazie all'esperienza dello skiman Coriani e alla passione di atleti come Franzoni e Giuliano Razzoli.

L’Italia torna a brillare sulle piste di Bormio, dove nella discesa libera maschile i nostri atleti conquistano due medaglie.

