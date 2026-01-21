Sci Villa Minozzo nel Circo Bianco c’è sempre È lo skiman Coriani che fa volare Franzoni

Villa Minozzo, nel cuore dell'Appennino reggiano, rappresenta una presenza costante nel mondo dello sci, grazie all'esperienza dello skiman Coriani e alla passione di atleti come Franzoni e Giuliano Razzoli. Con un patrimonio di tradizione e professionalità, questa località continua a essere un punto di riferimento nel Circo Bianco, mantenendo viva la passione per lo sci alpino e la valorizzazione del territorio.

Giuliano Razzoli si è ritirato a maggio 2024, ma la bandiera dell'appennino reggiano sventola ancora alta nel mondo del Circo Bianco. A raccogliere il testimone del 'Razzo' sulle piste da sci, sia pure con altro ruolo, è il villaminozzese Riccardo Coriani, 41 anni, uno degli elementi di punta (nel fondamentale ruolo di skiman e nel team di allenatori) a fianco di Giovanni Franzoni, rivelazione della stagione. Coriani, quanto c'è di suo nell'escalation di Franzoni? "Il godere della sua fiducia, che è la cosa più importante nei rapporti tra uno sciatore e il suo skiman. Io ho cercato di stimolarlo, motivarlo, aiutarlo a tenere duro dopo il tremendo infortunio che ebbe 3 anni fa. Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pista. Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nel SuperG di Wengen, segnando un importante traguardo in Coppa del Mondo.

