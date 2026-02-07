L’Italia torna a brillare sulle piste di Bormio, dove nella discesa libera maschile i nostri atleti conquistano due medaglie. Franzoni si prende l’argento, mentre Paris sale sul podio di bronzo. La gara, ricca di emozioni, dimostra che gli sportivi italiani sono pronti a fare bene anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 regala all’Italia una prestazione di alto livello nella discesa libera maschile, con due medaglie che rafforzano l’inizio del torneo azzurro. L’attenzione si concentra su una prova intensa e ben eseguita, coronata da una top-3 che mette in luce la tenacia e la qualità della squadra italiana sulle piste alpine. La gara ha visto Franjo Von Allmen imporsi con una gara impeccabile. Francesco Franzoni ha conquistato l’argento a soli 0,20 secondi dal vincitore, segnando una decisiva consacrazione per il giovane bresciano. Dominik Paris ha completato il podio centrando la medaglia di bronzo, a 0,50 dalla vetta, dopo aver guidato la parte alta ma aver perso nella Carcentina e al salto di San Pietro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Franzoni d'argento e Paris di bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen domina

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

Oggi a Bormio si corre la discesa libera, e gli azzurri schierano subito i migliori.

