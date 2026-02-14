Oggi, la partita tra Mezzolara e Comacchio al Raibosola attira tutti gli sguardi degli appassionati di calcio locale. La sfida si gioca in un momento cruciale del campionato di Eccellenza, con le squadre che cercano punti importanti per migliorare la propria posizione. È un pomeriggio di grande movimento nel girone B, con tre anticipi che coinvolgono squadre di diverse zone della classifica.

È un sabato di campionato molto importante per il girone B di Eccellenza, con ben tre anticipi che coinvolgono praticamente tutte le zone della classifica. Inutile dire che ai tifosi della Spal interessi particolarmente la sfida dello stadio Raibosola, dove oggi alle 15 la Comacchiese ospiterà la capolista Mezzolara. I lagunari attraversano uno straordinario momento di forma, se si considera che dopo il giro di boa hanno conquistato quattro vittorie in sei giornate superando Russi, Osteria Grande, Castenaso e Solarolo. In questa fase i rossoblù hanno anche pareggiato a reti inviolate col Cava Ronco, oltre ad essersi arresi soltanto in extremis nel derby con la Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - L'anticipo di oggi catalizza tutte le attenzioni degli spallini, per sperare ancora. Mezzolara a Comacchio, che sfida al Raibosola

Il pareggio contro il Castenaso, preso dopo lo svantaggio di iniziale, sa un po' di resa anche in campionato: il Mezzolara va a +8 con 11 partite rimaste. A segno ancora Piccioni, che però è stato anche protagonista di quattro occasioni fallite per il possibile 2-1. facebook