Il rapporto tra Stati Uniti e Cina si riflette anche nelle tensioni in Iran e Venezuela. Questi eventi evidenziano come le decisioni americane influenzino i contesti geopolitici di queste regioni, contribuendo a una crescente frammentazione tra le potenze globali. Analizzare come Washington si inserisca negli affari di Pechino permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali e le sfide attuali nel panorama geopolitico mondiale.

Non solo quello che è successo in Venezuela. Anche ciò che sta accadendo in Iran, dove le proteste di massa contro il regime degli ayatollah crescono d’intensità giorno dopo giorno, mostra plasticamente una spaccatura: quella tra Stati Uniti e Cina. L’attivismo, quando non la vera e propria schizofrenia, del presidente Usa Donald Trump rappresenta un elemento di novità che non può essere sottovalutato e che ha influenza sui vari teatri che vedono Washington e Pechino faccia a faccia. Iran. Potrebbe essere una provocazione, ma Trump ha abituato ad azioni repentine: il presidente Usa ha minacciato di intervenire militarmente qualora il regime iraniano ordinasse una repressione violenta delle proteste che scuotono la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump sfida ancora la Cina: dall’Iran al Venezuela, tutte le volte che gli Usa si sono infilati negli affari di Pechino

