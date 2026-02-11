Olimpiadi oggi è sfida al super G Spazio ai velocisti dello sci alpino – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Oggi a Milano-Cortina si sfida il super G, con i velocisti dello sci alpino pronti a darsi battaglia. La giornata si presenta intensa, con tutte le gare in programma per le Olimpiadi invernali. Gli atleti sono già in pista, mentre gli appassionati aspettano di vedere chi salirà sul podio.

Un mercoledì ricco quello che si apre oggi 11 febbraio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tanti gli italiani in gara, a partire dalla sfida in mattinata, dove allo Stelvio Ski Centre c’è il super G maschile nello sci alpino, con Dominik Paris e Mattia Casse. Occhi puntati anche per Giovanni Franzoni, dopo l’argento conquistato alla discesa libera. Poi spazio al pattinaggio di figura, con la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri. E infine ad AntholzAnterselva, con il biathlon ci saranno le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dopo i successi nel curling con il bronzo e l’oro nella staffetta mista short track qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni.🔗 Leggi su Open.online

