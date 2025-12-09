Assassin’s Creed | Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI | l’annuncio del remake imminente?

La comparsa di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced nel database ufficiale del PEGI ha acceso i riflettori su uno dei progetti più discussi e attesi di Ubisoft, alimentando le indiscrezioni in merito ad un annuncio imminente. La pagina, apparsa senza preavviso, parla di un gioco con contenuti violenti, linguaggio forte e acquisti in-game, ma soprattutto introduce un titolo mai annunciato finora. Il termine “Resynced”, insolito ma molto evocativo, richiama direttamente il concetto di sincronizzazione con l’Animus, elemento narrativo centrale nelle esperienze Assassin’s Creed: una scelta che, se confermata, segnerebbe una direzione tematica chiara per questo remake. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente?

