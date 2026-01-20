Lang verso il Galatasaray | spogliatoio Napoli contrario all’addio

Il trasferimento di Lang verso il Galatasaray ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dello spogliatoio del Napoli. I giocatori mostrano un atteggiamento di dissenso nei confronti di questa possibile cessione, evidenziando l’importanza del difensore nel gruppo. La situazione crea tensioni in vista delle prossime decisioni di mercato, mentre il club valuta le opzioni migliori per il futuro della squadra.

Un retroscena inatteso scuote l’ambiente del Napoli alla vigilia dell’ennesimo snodo di mercato. A raccontarlo è Gianluca Di Marzio, intervenuto a Il Bello del Calcio, che ha svelato un dettaglio finora rimasto sotto traccia sulla possibile partenza di Noa Lang. “Quello che ritengo un po’ sorprendente è l’addio di Noa Lang. Da quello che ho visto, lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo e Lukaku, hanno fatto tanto per cercare di convincere Conte a non farlo andare via. Ma evidentemente non ci sono riusciti” Parole che restituiscono l’immagine di un gruppo compatto, pronto a esporsi per trattenere l’esterno olandese, ma costretto ad arrendersi di fronte a una decisione maturata altrove. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

