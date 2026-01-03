Lang–Galatasaray contatti avviati | il Napoli riflette

Da forzazzurri.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Noa Lang dal Club Brugge al Galatasaray sembra essere in fase di valutazione, con i contatti tra le parti avviati. Il Napoli, attualmente coinvolto in questa trattativa, sta riflettendo sulle possibili implicazioni e su come questa operazione possa influenzare il mercato di gennaio. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio le intenzioni e le eventuali conseguenze per le squadre interessate.

Il futuro di Noa Lang torna al centro del mercato invernale e questa volta non si tratta di semplici . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lang8211galatasaray contatti avviati il napoli riflette

© Forzazzurri.net - Lang–Galatasaray, contatti avviati: il Napoli riflette

Leggi anche: Addio Noa Lang a gennaio: contatti avviati? Romano fa il punto

Leggi anche: Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

lang8211galatasaray contatti avviati napoliTorino, contatti avviati con il Napoli: nel mirino l'esubero - Secondo quanto riportato da Sky Sport , i granata hanno avviato i contatti per il giovane Antonio Vergara. fantacalcio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.