Lang–Galatasaray contatti avviati | il Napoli riflette

Il trasferimento di Noa Lang dal Club Brugge al Galatasaray sembra essere in fase di valutazione, con i contatti tra le parti avviati. Il Napoli, attualmente coinvolto in questa trattativa, sta riflettendo sulle possibili implicazioni e su come questa operazione possa influenzare il mercato di gennaio. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio le intenzioni e le eventuali conseguenze per le squadre interessate.

Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage Lo riporta il giornalista sportivo turco Yagiz Sabuncuoglu su X. Schira: con i soldi dell'ala olandese, il Napoli potrebbe affondare su Chiesa. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lang-il-galatasaray-ha- - facebook.com facebook

Su #Lang ci sono Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas, lui intanto risponde alle voci di mercato sui social Konur: lo vorrebbero in prestito. Lang, però, ha pubblicato una foto su Instagram dove esulta in maglia azzurra: un modo per zittire le voci x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.