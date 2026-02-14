lancio di oggetti durante la partita a processo uno dei due identificati

Il 8 luglio 2026, il Tribunale di Ancona inizierà l’udienza pre-dibattimentale contro uno dei due tifosi accusati di aver lanciato oggetti durante la semifinale di play off tra US Pallavolo Senigallia e Team 80 Gabicce, un episodio che ha creato scompiglio tra il pubblico.

L’8 luglio 2026 si aprirà con udienza pre-dibattimentale davanti al Tribunale di Ancona, il processo che vede imputato uno dei due lanciatori di oggetti contundenti in campo nella semifinale play off tra US Pallavolo Senigallia e Team 80 Gabicce. "Dopo l’ironia fuori luogo, a seguito di una semifinale play off valevole per la promozione in serie B in cui la squadra di Gabicce vinse solo grazie al clima creato dal lancio di due oggetti in campo (tra cui una grande bottiglia piena) da parte del proprio pubblico – si legge nel post della US Pallavolo - le cose si fanno serie. Come avevamo annunciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

