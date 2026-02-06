Lancio di sassi petardi e persino di un contenitore dei rifiuti durante la partita | sei Daspo

Durante la partita dello scorso 28 settembre allo stadio “Roberto Trevisi” di Campi Salentina, alcuni tifosi hanno lanciato sassi, petardi e anche un contenitore dei rifiuti. Per questi episodi, il questore Giampietro Lionetti ha emesso sei Daspo nei confronti di minorenni, impedendo loro di partecipare a qualsiasi evento sportivo nella zona.

LECCE – Scattano sei Daspo nei confronti di tifosi minorenni. I divieti di partecipazione alle manifestazioni sportive sono stati emessi dal questore Giampietro Lionetti per fatti accaduti il 28 settembre scorso, presso lo stadio comunale “Roberto Trevisi” di Campi Salentina, dove si è disputato l'incontro di calcio Trepuzzi - Ginosa, nell’ambito del campionato di promozione pugliese Girone B. Nonostante la partita sia stata sospesa per circa 10 minuti, il lancio di pietre e persino di un contenitore dei rifiuti è proseguito. Fortunatamente l’episodio non ha causato feriti, ma ha costretto i carabinieri a intervenire per fermare il gruppo dei tifosi trepuzzini.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce CampiSalentina

Durante una partita allo stadio di Trapani, tre tifosi sono stati colpiti da Daspo dopo aver lanciato fumogeni e petardi in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecce CampiSalentina

