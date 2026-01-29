Roberto Alagna si sente male durante la Turandot ma manca il sostituto | fischi e lancio di oggetti contro il palco
Durante la rappresentazione di Turandot al Royal Opera House di Londra, Roberto Alagna si è sentito male sul palco. L’attore non è stato sostituito e il pubblico ha reagito con fischi e oggetti lanciati contro il palco, protestando per la serata rovinata.
Dopo il malore di Roberto Alagna e la cancellazione di Nessun Dorma, al Royal Ballet and Opera di Covent Garden di Londra il pubblico ha protestato con fischi e lancio di oggetti contro il palco. Il responsabile dell’area musicale ha dovuto sostituire il tenore in maglione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Roberto Alagna
Ultime notizie su Roberto Alagna
Roberto Alagna si sente male durante la Turandot, ma manca il sostituto: fischi e lancio di oggetti contro il palcoDopo il malore di Roberto Alagna e la cancellazione di Nessun Dorma, al Royal Ballet and Opera di Covent Garden di Londra il pubblico ha protestato con ... fanpage.it
Alagna sta male, ma manca il sostituto: fischi e proteste a Covent GardenChi ha fischiato, chi ha deciso di andarsene, chi addirittura avrebbe gettato oggetti verso il palco, anche perché l’aria più celebre dell’opera di Puccini, Nessun Dorma, è stata tagliata. corriere.it
Stasera 5A recita di Turandot qui a Londra ma ultima con Roberto Alagna Grande artista e uomo! Ho coronato il mio sogno di cantare con lui Ma ci rivedremo presto alla Scala di Milano Vi i aspettiamo! - facebook.com facebook
