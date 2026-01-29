Roberto Alagna si sente male durante la Turandot ma manca il sostituto | fischi e lancio di oggetti contro il palco

Durante la rappresentazione di Turandot al Royal Opera House di Londra, Roberto Alagna si è sentito male sul palco. L’attore non è stato sostituito e il pubblico ha reagito con fischi e oggetti lanciati contro il palco, protestando per la serata rovinata.

Stasera 5A recita di Turandot qui a Londra ma ultima con Roberto Alagna Grande artista e uomo! Ho coronato il mio sogno di cantare con lui Ma ci rivedremo presto alla Scala di Milano Vi i aspettiamo! - facebook.com facebook