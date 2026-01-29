Roberto Alagna si sente male durante la Turandot ma manca il sostituto | fischi e lancio di oggetti contro il palco

Durante la rappresentazione di Turandot al Royal Opera House di Londra, Roberto Alagna si è sentito male sul palco. L’attore non è stato sostituito e il pubblico ha reagito con fischi e oggetti lanciati contro il palco, protestando per la serata rovinata.

Dopo il malore di Roberto Alagna e la cancellazione di Nessun Dorma, al Royal Ballet and Opera di Covent Garden di Londra il pubblico ha protestato con fischi e lancio di oggetti contro il palco. Il responsabile dell’area musicale ha dovuto sostituire il tenore in maglione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

