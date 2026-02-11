Appena presentata, la nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 ha già fatto il suo debutto sulla strada. Siamo saliti a bordo per il primo test a Montecarlo, con Crugnola al volante. La vettura si fa notare per le linee sportive e le prestazioni promettenti, pronta a sfidare i rally più impegnativi.

Giusto il tempo di presentarla e siamo già saliti a bordo della nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, il punto di riferimento di Stellantis Motorsport nelle competizioni rally che va a sostituire il progetto della Citroën C3. Basata su una scocca completamente nuova e dotata di un'aerodinamica studiata ad hoc per performare meglio nei tratti veloce, monta il 1.6 quattro cilindri turbo benzina da 290 Cv e 425 Nm di coppia, distribuendo la potenza sulle quattro ruote motrici. Due differenziali autobloccanti meccanici, uno per ogni asse, e cambio sequenziale manuale a 5 rapporti. In questo video facciamo un giro sul tracciato (che in parte ricalca quello utilizzato per il Gran Premio di F1) di Monaco - o meglio: lungo la PS numero 13 del Rally di Montecarlo 2026, evento nel quale la Ypsilon Rally2 ha debuttato - con Andrea Crugnola, quattro volte campione italiano di rally. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, il video onboard della prova a Montecarlo con Crugnola

Nel video, vengono mostrati i test della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 svolti dagli equipaggi ufficiali in Francia.

La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente.

Test Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 WRC27

Argomenti discussi: Lancia alza l’asticella nei rally: WRC2, CIAR ed Europeo nel 2026; Lancia protagonista al Racing Meeting 2026 tra competizione, heritage e futuro sportivo; Lancia sotto i riflettori del Racing Meeting 2026 di Vicenza. In mostra i quattro modelli che rappresentano il nuovo corso sportivo; Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2: dettagli tecnici.

