Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2
La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente. Progettata per rispettare le normative Rally2, questa vettura combina affidabilità e prestazioni, mantenendo un peso minimo di 1.
La base regolamentare della è nota: telaio derivato dalla produzione di serie, trazione integrale permanente, peso minimo di 1.230 kg, flangia aria da 32 mm e potenza attorno ai 285–290 CV. All’inizio di settembre Stellantis Motorsport ha avviato nel Sud della Francia una sessione articolata di test su asfalto che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
