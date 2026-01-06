La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente. Progettata per rispettare le normative Rally2, questa vettura combina affidabilità e prestazioni, mantenendo un peso minimo di 1.

La base regolamentare della è nota: telaio derivato dalla produzione di serie, trazione integrale permanente, peso minimo di 1.230 kg, flangia aria da 32 mm e potenza attorno ai 285–290 CV. All’inizio di settembre Stellantis Motorsport ha avviato nel Sud della Francia una sessione articolata di test su asfalto che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

