L'analisi di Bruno Vespa evidenzia come, in tema di sicurezza stradale, la sospensione della patente possa risultare uno strumento più efficace rispetto ad altre sanzioni. Secondo gli esperti, adottare misure preventive e repressive sulla patente potrebbe contribuire a ridurre la violenza tra i giovani e migliorare il rispetto delle norme. Questo approccio pone l’accento sulla prevenzione come elemento chiave per affrontare il problema.

Vespa La patente. Per molte persone, a quanto pare, vale più della fedina penale. Nel senso che sul piano preventivorepressivo la minaccia della sospensione della patente, secondo gli esperti, sarebbe più efficace, poniamo, della condanna a un anno con la condizionale. Per non intasare gli uffici giudiziari e correre il rischio che le sanzioni penali vengano vanificate per vari motivi, il prossimo decreto sicurezza prevede, per esempio, che in alcune circostanze ai possessori di coltello venga sospesa la licenza di guida. Altro elemento innovativo, la responsabilizzazione dei genitori per i reati commessi da giovanissimi, soprattutto vista la nuova previsione dell’ammonizione da parte del questore nei confronti di minorenni tra i 12 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'analisi di Bruno Vespa. Ragazzini troppo violenti, la stretta è inevitabile

