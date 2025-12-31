L’analisi di Bruno Vespa L’Italia dei bilanci in regola farà i conti con le riforme

L’analisi di Bruno Vespa esamina come, a partire dall’insediamento del governo Meloni nell’ottobre 2022, l’Italia si sia confrontata con le sfide delle riforme e dei bilanci in regola. Partendo dallo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni, che allora si attestava a 225 punti, si analizzano le dinamiche economiche e le possibili implicazioni per il futuro del paese.

Vespa Nell’ottobre del 2022, quando si insediò il governo Meloni, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni (lo spread) era di 225 punti. Alla fine l’anno scorso era sceso a 116. Ieri ha chiuso a 66. Tre anni fa l’indice della Borsa di Milano segnava 22.700 punti. Alla fine l’anno scorso era salito a 33.700. Ieri sera ha chiuso a 45mila. L’andamento dei conti dello Stato è così solido che le principali agenzie di rating hanno migliorato il voto dell’Italia dopo 23 anni. Usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione e questo comporta una posizione di vantaggio nei negoziati economici europei e una maggiore libertà di utilizzazione delle risorse pubbliche nei settori chiave della vita del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

