Chiara Petrolini ha passato ore su internet, cercando informazioni che hanno contribuito alla sua incriminazione per omicidio premeditato. La psichiatra spiega che, sebbene Chiara sembri immatura, riesce comunque a capire ciò che le viene detto. Recentemente, si sono notate molte ricerche su temi delicati come nascondere la gravidanza e accelerare il parto, segnali che hanno attirato l’attenzione degli investigatori.

Sul web Chiara Petrolini (foto) ha fatto decine di ricerche, le più disparate. Alcune di queste hanno contribuito a costruire l’accusa di omicidio premeditato, come quando digitava domande su come nascondere la pancia, indurre o accelerare il parto, provocare o favorire un aborto, oppure andava a caccia di informazioni sulla decomposizione del corpo umano. Le psichiatre che hanno esaminato la giovane, accusata di aver ucciso e sepolto i corpi dei due figli neonati, sono arrivate alla conclusione che questa ragazza, che non ha raccontato mai nulla a nessuno sulle gravidanze, avesse nella cronologia del cellulare "un interlocutore preferenziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'analisi delle psichiatre : "Parla meglio col web. Chiara è immatura, ma capace di intendere"

Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.

Chiara Petrolini, coinvolta nel processo, è stata definita da alcuni come immatura e fragile, ma capace di comprendere.

