L’analisi delle psichiatre | Parla meglio col web Chiara è immatura ma capace di intendere

Chiara Petrolini ha passato ore su internet, cercando informazioni che hanno contribuito alla sua incriminazione per omicidio premeditato. La psichiatra spiega che, sebbene Chiara sembri immatura, riesce comunque a capire ciò che le viene detto. Recentemente, si sono notate molte ricerche su temi delicati come nascondere la gravidanza e accelerare il parto, segnali che hanno attirato l’attenzione degli investigatori.
Sul web Chiara Petrolini (foto) ha fatto decine di ricerche, le più disparate. Alcune di queste hanno contribuito a costruire l’accusa di omicidio premeditato, come quando digitava domande su come nascondere la pancia, indurre o accelerare il parto, provocare o favorire un aborto, oppure andava a caccia di informazioni sulla decomposizione del corpo umano. Le psichiatre che hanno esaminato la giovane, accusata di aver ucciso e sepolto i corpi dei due figli neonati, sono arrivate alla conclusione che questa ragazza, che non ha raccontato mai nulla a nessuno sulle gravidanze, avesse nella cronologia del cellulare "un interlocutore preferenziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Neonati sepolti, Chiara Petrolini è immatura e fragile ma capace di intendere e volere
Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.
Chiara Petrolini, coinvolta nel processo, è stata definita da alcuni come immatura e fragile, ma capace di comprendere.
